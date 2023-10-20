شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 20-10-2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 20-10-2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة. ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية . سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: سجل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع . سعر الريال السعودي في بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي: وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

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