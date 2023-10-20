شكرا لقرائتكم خبر عن "الأصفر طاير حاير".. زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 وجاءت تلك الزيادة الجديدة في أسعار أعيرة الذهب في السوق المحلية ومحلات الصاغة العاملة في مصر، مدعومة بارتفاع أسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية، حيث أكدت وكالة بلومبرج العالمية، المختصة بمتابعة أسعار الذهب في السوق العالمية، على ارتفاع أسعار أوقية الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصة العالمية، لتسجل أوقية الذهب مستوى 1971 دولار أمريكي وتقفز بصورة كبيرة مقارنةً بتعاملات الأمس، وبحسب تصريحات شعبة الذهب اليوم فقد وصل متوسط أسعار أعيرة الذهب في بداية تعاملات اليوم، في محلات الصاغة العاملة في مصر بدون احتساب قيمة المصنعية إلى المستويات التالية:

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