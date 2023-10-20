عدن - ياسمين التهامي - رونالدو وحبيبته جورجينا يكشفون بصراحة عن أجمل شيء اعجبهم في السعودية.. شاهد ما يكون!!

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وحبيبته جورجينا يكشفون بصراحة عن أجمل شيء اعجبهم في السعودية .. شاهد ما يكون!! والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012