شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة سعودية توصف لزوجها فتاة من أحد أقاربها.. وبعد فترة حدثت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت المستشارة الأسرية زهرة المعبي، على أهمية اختيار المرأة للمواضيع التي تثرثر فيها مع زوجها.

وقالت المعبي خلال برنامج “سيدتي”: “على المرأة اختيار المواضيع التي تثرثر فيها مع الزوج، اعرف واحدة وصفت لزوجها فتاة من أحد أقاربها، وبناء عليه تزوجها زوجها عليها”.

وأشارت إلى أن الرجل أقر بأنه تزوج الزوجة الثانية لمجرد وصف زوجته لها، مضيفة: “قال أنا تزوجت واحدة بناء على وصف زوجتي لها، لذلك احذروا”.

وأوضحت أن معظم الرجال يميلون للصمت في المنزل وهذه مشكلة كبيرة، قائلة: “الرجل لا يجيد الثرثرة إلا في الرياضة والسياسة”، مشيرة إلى أن هذه ليست من اهتمامات المرأة وبناء عليه تحدث المشاكل..