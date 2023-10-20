«عشان متجيش تندم بعد كده» … ابرز 7 علامات تشير الى الإصابة بالنوبة القلبية…خد بالك قبل فوات الاوان

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - «عشان متجيش تندم بعد كده» … ابرز 7 علامات تشير الى الإصابة بالنوبة القلبية…خد بالك قبل فوات الاوانأمراض القلب هي إحدى أكثر الأمراض شيوعًا في جميع أنحاء العالم تعتبر هذه الأمراض من بين الأمراض الأكثر خطورة في الجسم البشري والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة بسرعة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح وفوري هناك علامات تظهر على جسم الإنسان تُشير إلى احتمالية وجود أمراض قلبية، وإذا ما ظهرت هذه العلامات، يجب على الفرد التوجه مباشرة إلى الطبيب للتحقق من عدم وجود أمراض قلبية مزمنة من بظاهر العلامات المشتركة على وجود أمراض القلب تشمل ارتفاع ضغط الدم في القلب والنوبة القلبية والعديد من الأعراض الأخرى.بعض العلامات التى تشير الى الإصابة بالنوبة القلبية

ألم شديد في منطقة الصدر: الألم قد يكون ضغطًا أو شعورًا بالثقل في الصدر، وغالباً ما يستمر لمدة أكثر من دقيقة وقد يشعر الشخص بأنه يتلاشى أو يزداد بشدة.

ألم يشع إلى الذراعين والكتفين: قد ينتقل الألم من الصدر إلى الذراع الأيمن أو الأيسر، وقد يمتد أيضًا إلى الكتفين والفك السفلي.

ضيق في التنفس: يمكن أن يصاحب النوبة القلبية شعور بالضيق في التنفس، وقد يتنفس الشخص بسرعة.

ألم في الجزء العلوي من البطن: بعض الأشخاص يشعرون بألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر.

غثيان وقيء: قد تصاحب النوبة القلبية أعراض مثل الغثيان والقيء.

دوار وفقدان الوعي: في بعض الحالات، يمكن أن تتسبب النوبة القلبية في الدوار أو فقدان الوعي.

تعرق شديد: قد يلاحظ الشخص تعرقًا شديدًا وباردًا، وخاصة على الجبين..