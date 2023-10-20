ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو إلى القهوة؟..7 فوائد صحية غير متوقعة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - القهوة عشق لملايين الناس فلا يخلو يوماً من كوب القهوة والأكثر في الصباح، حيث هناك عدد كبير من الناس الذين يفرطون في تناول القهوة، مما يحول الشيء النافع بها إلى ضرر فالقهوة بها فوائد منها مضادات الأكسدة تسريع الحرق تحفز وظائف العقل وتنشط الدماغ، تقوي التركيز بشكل كبير وتعزز الإنتباه والتركيز، بينما الإفراط فيها هنا يتحول إلى ضرر كبير على الصحة، وذلك نظراً لتراكم بقايا وترسبات القهوة “الثفل” في الشرايين مما يساعد على تكتل الدهون في الدم وارتفاع الكوليسترول الضار الذي يشكل خطراً على القلب والأوعية الدموية، وليس الإفراط في القهوة فقط هو مضر بل كل شيء يزيد عن الحد ينقلب إلى ضده كما يقولون في الأمثال.وفي هذا الصدد نشر موقع هيلث لاين تقرير عن فوائد إضافة ملعقة من مسحوق الكاكاو إلى كوب القهوة في الصباح، وذلك طريقة جديدة تعطي مذاق رائع فضلاً عن الفوائد التي تحصل عليها عندما تضيف ملعقة صغيرة مع ملعقة القهوة عند إعدادها.فوائد إضافة الكاكاو مع القهوة خفض ضغط الدم المرتفع. يخفض الكوليسترول الضار ويرفع النوع الجيد. يعزز صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية. يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية . يقلل الإصابة بالجلطات. يعمل على تحسين المزاج ويمنع الاكتئاب. يحد من الالتهابات بالجسم نظراً لأنهما عاملان مضادات أكسدة قويان..

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