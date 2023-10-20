اخبار الخليج / اخبار اليمن

في الذكرى الثانية لاختطافهم.. "واشنطن" تجدد تعهدها بالعمل على إطلاق سراح موظفيها المختطفين لدى مليشيا الحوثي

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت الولايات المتحدة الأمريكية، تعهدها بمواصلة جهودها للعمل على إطلاق سراح جميع موظفي سفارتها المختطفين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء منذ عامين.
 
وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، في بيان على منصة "إكس"، الخميس، خاطب فيه عائلات موظفيها المختطفين: "أؤكد لكم أننا سنواصل الدبلوماسية دون توقف لتأمين إطلاق سراح جميع موظفينا اليمنيين".
 
وعبر السفير في بيانه الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لاختطاف الحوثيين لموظفي السفارة في صنعاء عن دعمه للموظفين المحتجزين ولعوائلهم.
 
وأضاف "إن الولايات المتحدة تواصل العمل على تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن حتى يتمكن جميع اليمنيين من رسم مستقبل أكثر إشراقا".
 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اقتحمت مليشيا الحوثي، مقر السفارة الأمريكية بصنعاء، واختطفت عدد موظفي السفارة.
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا