شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة خلال حفل زفاف ابنها تصدم الجميع بسر خطير عن عروسته وقبل ان يتم الغاء العرس حدثت المفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيدة خلال حفل زفاف ابنها تصدم الجميع بسر خطير عن عروسته وقبل ان يتم الغاء العرس حدثت المفاجئة

تم اكتشاف حقيقة مذهلة في حفل زفاف في الصين، حيث تبين أن زوجة العريس هي في الواقع ليست اخته بل تم تبني العريسسيدة تكتشف خلال حفل زفاف ابنها أن زوجته نجلها هي ابنتها المفقودة

وبحسب بعض التقارير، تمكنت الأم من التعرف على ابنتها التي فقدتها منذ سنوات طويلة، من خلال الخاتم الذي ارتدته العروس يوم الحفل.

في الزفاف الذي أقيم يوم 31 مارس في سوتشوالصينية، لاحظت والدة العريس أن خاتم يد خطيبته يشبه تمامًا تلك التي كانت لدى ابنتها المفقودة.

وكانت الابنة قد فُقدت عندما كانت صغيرة ولم تتلقى أي أخبار عنها منذ ذلك الحين. شعرت الأم بالإثارة والشك، فقد اقتربت من والدي العروس للاستفسار عما إذا كانت الشابة قد تبنيتها.

وصدم الزوجان من هذا السؤال، حيث كانا يحتفظان بهذا السر لسنوات طويلة في العائلة.

تبين أن الابنة قد تم تبنيها قبل حوالي 20 عامًا عندما وُجدت بالقرب من الطريق.

وعندما اكتشفت الحقيقة، لم تتمكن العروس من إخفاء دموعها وأكدت أن لقاء والدتها البيولوجية كان أكثر سعادة من الخطوبة نفسها.شوهدت العروس ووالدتها البيولوجية وهما يبكيان ويحتضنان بعضهما البعض خلال هذا اللقاء المفاجئ، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز نيوز”.

تمت مراسم حفل الزفاف بنجاح بعد أن أكدت الأم أنها قد قررت تبني ابنها.

وقد اتخذت هذا القرار بعدما فقدت الأمل في العثور على ابنتها البيولوجية.

وبالتالي، فإن الزوجين لا يرتبطان بأي صلة قرابة.