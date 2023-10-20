شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفلبين تفاجئ السعودية بوضع هذا الشرط الذي ينتهك خصوصيات العائلات في عقود عمل العمالة المنزلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اشترطت السفارة الفلبينية أن تتضمن عقود العمالة المنزلية أسماء العائلة وأعمارها ونصت الاشتراطات على جميع مكاتب الاستقدام تضمين البيانات الخاصة بأسر أصحاب العمل للموافقة على استكمال إجراءات الاستقدام. وقالت مصادر وفقاً لـ”اليوم” أن مكاتب الاستقدام فوجئوا بإدخال بيانات أفراد أصحاب العمل في العقود الجديدة التي أرسلتها السفارة الفلبينية، مشيرة إلى أن الشرط الجديد سيضع المكاتب في مواقف صعبة للغاية، خاصة أن الإفصاح عن بيانات الأسر سيدخل المكاتب في إشكالات عديدة. .

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