مركز دراسات أمريكي: أوضاع سكان غزة جراء الحرب الإسرائيلية تتشابه مع أوضاع اليمنيين الأبرياء

اعتبر تقرير نشره مركز Stimson الأمريكي للدراسات الاستراتيجية بأنه برغم أن كل صراع له ظروفه وكوارثه الفريدة، إلا أن هناك أوجه تشابه مذهلة بين وضع اليمنيين الأبرياء وسكان غزة اليوم، والذين علقوا في حروب ليست من اختيارهم.



وأضاف بالقول بأن الحصار الذي فرضه الإسرائيليون على قطاع غزة أدى إلى قطع المساعدات الإنسانية، بنفس الطريقة التي منع بها الحوثيون تدفق مساعدات الأمم المتحدة إلى اليمن.



ونشر مركز باردي في جامعة دنفر مؤخراً ثلاثة تقارير حول تأثير الصراع على التنمية البشرية في اليمن والتي استخدمت أداة كمية متطورة لمحاكاة السيناريوهات الخاصة باليمن.



وكشف تحليل للحرب في اليمن أنه في ذروة الصراع، كان طفل تحت سن الخامسة يموت كل 12 دقيقة ــ في الأغلب بسبب إصابات وأمراض غير قتالية، مثل سوء التغذية والالتهابات، ومن بين ما يقدر بنحو 233000 قتيل حتى عام 2019، تم تقييم 56٪ من الوفيات المرتبطة بالنزاع في اليمن على أنها ترجع لما يسمى بالوفيات غير المباشرة، أو تلك التي لا ترتبط بشكل مباشر بالغارات الجوية وإطلاق النار وما شابه ذلك، ولكنها ناجمة عن إصابات وأمراض أخرى. وإلا لكان من الممكن علاجها (وبالتالي لم تكن لتكون مميتًة) لولا الصراع.



ووفق التقرير، هناك أيضاً العديد من أوجه التشابه في الظروف الجغرافية والسياسية – في حالة سكان غزة، الحدود مغلقة مع إسرائيل ومصر من ثلاث جهات، والبحر من الجهة الرابعة، وفي حالة اليمنيين، فإن البحر من الجانبين، والدولة المتحاربة من جهة، والحدود الصحراوية القاسية من جهة أخرى – جعلت من الصعب الابتعاد عن طريق الأذى.



ويزيد الفقر من تعقيد سفر أولئك الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة للفرار من الصراع حتى لو كان لديهم مكان يذهبون إليه، ومع المطالبة الإسرائيلية بإخلاء شمال غزة، فإن الامتثال لأمر الإخلاء سيشكل مشقة هائلة للعائلات التي تحاول الهروب من الصراع بحياتها، وسوف تضطر البعض منها ببساطة إلى البقاء في أماكنها.



إذا كان الماضي مجرد مقدمة، فمن الآمن أن نفترض أنه أياً كانت حصيلة القتلى الرسمية بمجرد وصول العمليات القتالية في غزة إلى مرحلة الهدوء، فإن حصيلة القتلى الحقيقية ـ بما في ذلك الوفيات غير المباشرة ـ سوف تكون أعلى كثيراً. بالنسبة لسكان غزة الذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون نسمة - أقل بقليل من سكان هيوستن، تكساس، ويقتصرون على مساحة أرض تبلغ خمس مساحة هيوستن - فإن الفرق النسبي بين الوفيات المباشرة والإجمالية من حيث النسبة المئوية للأسر التي ستفقد شخصاً ما في الصراع يمكن أن يكون هائلاً بعد كل ما يقال ويفعل. ومهما كان تقديرك المتوقع للتكلفة البشرية المحتملة للحرب، سيتعين عليك مضاعفتها.



أدت الحرب في اليمن إلى تراجع التنمية البشرية لأكثر من 20 عامًا، وفقًا لتحليل مركز باردي. وأصبح أولئك الذين بقوا على قيد الحياة ــ وخاصة الأطفال ــ أكثر عرضة للفقر المدقع، وسوء التغذية، وانتكاسات التعليم على المدى الطويل مقارنة بما كان عليه الحال في غياب الصراع.



هل سيقال الشيء نفسه عن غزة؟ وبطبيعة الحال، سيعتمد حجم التأثيرات على مدة الصراع وكثافته ومستوى المساعدات الإنسانية، ولكن الأمر المؤكد هو: عدد القتلى المباشر وغير المباشر، إلى جانب التأثيرات الأقل فتكاً للحرب بين إسرائيل وحماس. لقد أدت بالفعل إلى تراجع التنمية البشرية في غزة.



توقع باحثو مركز باردي أنه حتى في أفضل السيناريوهات المتمثلة في تحقيق انتعاش منسق بالكامل على المستويين المحلي والدولي، فمن المرجح أن يستغرق اليمن عقدًا كاملاً للعودة إلى المسار الصحيح الذي كان عليه قبل الصراع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة للأمم المتحدة - المسار الذي لا يزال يترك الكثير مما هو مرغوب فيه.



وبالمثل، فمجرد حرب قصيرة في غزة ستتطلب بذل جهود إنعاش متكاملة مماثلة لتجنب حدوث انتكاسات كبيرة وطويلة الأمد في التنمية البشرية، ومن المؤسف أن مثل هذا الجهد المتكامل يبدو بعيد المنال في ظل المناخ السياسي الدولي الحالي.



علاوة على ذلك، وكما هي الحال غالباً مع التأثيرات غير المباشرة للأزمات الدولية، فبوسعنا أن نتوقع تأثيرات أخرى غير متوقعة من الدرجة الثانية والثالثة. "إذا رفرفت فراشة بجناحيها في البرازيل،" كما يقول المثال الشهير، فقد يحدث إعصار لاحقًا في تكساس. أي أنه إذا مات عشرات الآلاف من سكان غزة بسبب الصراع الدائر أكثر مما تم الإبلاغ عنه رسميًا، فمن المرجح أن تظهر الأعاصير الاجتماعية والسياسية المستقبلية، حتى لو لم نتمكن بعد من تحديد أين ومتى على وجه التحديد.

