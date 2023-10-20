عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية مؤهلة لتصبح قوة اقتصادية عالمية كبرى بعد اكتشافها مادة نادرة قيمتها تضاهي الذهب

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية مؤهلة لتصبح قوة اقتصادية عالمية كبرى بعد اكتشافها مادة نادرة قيمتها تضاهي الذهب والان مع التفاصيل

امير السيد

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