شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفوا سر الثروة في السعودية: العشبة النادرة التي تنمو فقط بجوار الذهب!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتشفوا سر الثروة في السعودية: العشبة النادرة التي تنمو فقط بجوار الذهب!"

وفقًا لتقارير إعلامية غربية، بعض الأشجار والنباتات التي تنمو في استراليا تعتبر منجمًا كبيرًا من الذهب فوق سطح الأرض. وتوضح هذه التقارير أن بعض تلك الأشجار والنباتات تحتوي على جزيئات الذهب داخل فروعها أو غصونها أو حول جذورها. وهناك العديد من الأشجار والنباتات التي تنمو فوق رواسب الذهب.

إذا عثر أي شخص على هذه النباتات، فإنه سيصبح ثريًا فورًا. فمن المعروف أن وجود أنواع محددة من الأشجار في منطقة ما يعني وجود كميات كبيرة من الذهب الخام في باطن الأرض بالقرب من مكان نمو الشجرة.

يستخدم عمال المناجم في استراليا أشجار ونباتات محددة كمؤشرات للكشف عن وجود رواسب قيمة في المناطق المجاورة. يعود ذلك إلى أن بعض أنواع الأشجار والنباتات لا تنمو إلا في التربة التي تحتوي على الرماد البركاني، والذي يتواجد عادة في مناطق إنتاج الذهب الخام. ومن بين هذه النباتات، نجد نبات "البوق الصحراوي" الذي يعتبر دليلاً لوجود الذهب، حيث ينمو في التربة التي تحتوي على المعادن اللازمة لنموه. يتواجد هذا النبات غالبًا في الأجزاء القاحلة جنوب غرب الولايات المتحدة.

أما النبات الثاني الذي يعد مؤشرًا لوجود الذهب، فهو "نبات المبرمية الكبيرة ونبات رغل مبيض"، حيث يمتص هذا النبات المعادن ويمكن العثور على آثار صغيرة من الذهب في جذوره وساقه. ينمو هذا النبات غرب أمريكا.

أما الشجرة الثالثة، فهي شجرة "الحمى" التي تنمو في استراليا، حيث يمكن العثور على الذهب في أوراقها. ووفقًا للخبراء، تنمو شجرة "الحمى" عادةً على بعد أكثر من مئة قدم فوق الكنز المدفون. يمكن أن يكون المعدن الأصفر الثمين بالقرب من سطح التربة.

وبناءً على التجارب والخبراء، يُعتقد أنه بإمكاننا استخدام هذه الأشجار والنباتات كمؤشرات للكشف عن الذهب في مناطق أخرى. فعلى

وفقًا لتقارير إعلامية غربية، بعض الأشجار والنباتات التي تنمو في استراليا تعتبر منجمًا كبيرًا من الذهب فوق سطح الأرض. وتوضح هذه التقارير أن بعض تلك الأشجار والنباتات تحتوي على جزيئات الذهب داخل فروعها أو غصونها أو حول جذورها. وهناك العديد من الأشجار والنباتات التي تنمو فوق رواسب الذهب. إذا عثر أي شخص على هذه النباتات، فإنه سيصبح ثريًا فورًا. فمن المعروف أن وجود أنواع محددة من الأشجار في منطقة ما يعني وجود كميات كبيرة من الذهب الخام في باطن الأرض بالقرب من مكان نمو الشجرة. يستخدم عمال المناجم في استراليا أشجار ونباتات محددة كمؤشرات للكشف عن وجود رواسب قيمة في المناطق المجاورة

. يعود ذلك إلى أن بعض أنواع الأشجار والنباتات لا تنمو إلا في التربة التي تحتوي على الرماد البركاني، والذي يتواجد عادة في مناطق إنتاج الذهب الخام. ومن بين هذه النباتات، نجد نبات "البوق الصحراوي" الذي يعتبر دليلاً لوجود الذهب، حيث ينمو في التربة التي تحتوي على المعادن اللازمة لنموه. يتواجد هذا النبات غالبًا في الأجزاء القاحلة جنوب غرب الولايات المتحدة.

أما النبات الثاني الذي يعد مؤشرًا لوجود الذهب، فهو "نبات المبرمية الكبيرة ونبات رغل مبيض"، حيث يمتص هذا النبات المعادن ويمكن العثور على آثار صغيرة من الذهب في جذوره وساقه. ينمو هذا النبات غرب أمريكا. أما الشجرة الثالثة، فهي شجرة "الحمى" التي تنمو في استراليا، حيث يمكن العثور على الذهب في أوراقها. ووفقًا للخبراء، تنمو شجرة "الحمى" عادةً على بعد أكثر من مئة قدم فوق الكنز المدفون. يمكن أن يكون المعدن الأصفر الثمين بالقرب من سطح التربة.

وبناءً على التجارب والخبراء، يُعتقد أنه بإمكاننا استخدام هذه الأشجار والنباتات كمؤشرات للكشف عن الذهب في مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال، هناك عشبة في السعودية تنمو فقط في أماكن تواجد الذهب. إذا وجدت هذه العشبة، فقد تكون قد وجدت الثروة.