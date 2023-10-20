شكرا لقرائتكم خبر عن عروس سعودية تتطلق في ليلة زفافها لهذا السبب الصادم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عروس سعودية تتطلق في ليلة زفافها لهذا السبب الصادم!

في واقعة مثيرة للاهتمام في المملكة العربية السعودية فقد تسبّب تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات» في طلاق عروس سعودية من عريسها بعد ساعتين من الزفاف. وفي التفاصيل اشترط العريس على عروسته بعد عقد قرانهما ألّا تستخدم مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكانت العروس قد أرسلت صوراً من حفل زفاها لصديقاتها عبر «سناب شات»، ليعلم زوجها بالأمر ويطلقها بعد ساعتين من انتهاء حفل الزواج.

ويحذر كثير من المختصين والاستشاريين الأسريين من تأثير الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الأسر وتسببها بمشاكل كثير قد تنتهي بالطلاق في بعض الحالات.

ويدعو المختصين الزوجين سواء الرجل أو المرأة الى ترشيد استخدام الهواتف الذكية ومحاولة عدم الوقوع في فخ ادمان استخدامها مع التركيز على الاهتمام ببعضهم والاهتمام بالعلاقة الزوجية بعيداً عن شاشات الأجهزة.