شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رونالدو طلب من والدته السماح له بالزواج من جورجينا في السعودية.. والرد صادم لهما!!.: والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل قائد فريق النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، والدته دولوريس أفيرو في قصره الجديد بالعاصمة الرياض بعد مغادرته جناحه الفاخر بفندق فورسيزنس ببرج المملكة في الريالووصلت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة رونالدو إلى الرياض الجمعة 17 فبراير 2023، وحضرت مباراة النصر والتعاون على ملعب مرسول بارك. اقراء ايضاً : وكشفت صحيفة “okdiario“ الأسبانية عن عقد لقاء صلح بين جورجينا رودريغيز ووالدة حبيبها لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بواسطة و هوغو أفيرو، شقيق رونالدو الأكبر. و الصلح طلب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر من والدته السماح له بالزواج من جورجينا رسمياً بعد أن عارضت الأمر لسنوات طويلة. وكشفت تقارير صحفية عن رفض والدة كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، زواج نجلها من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز بشكل قاطع. نقلت عن مصدر مقرب من رونالدو قوله إن "أفيرو تعتقد أنه لا ينبغي للطرفين أن يتزوجا لأن دافع جورجينا للقيام بذلك هو الاستفادة من أموال ابنها"ويأتي هذا الرفض ليفسر سبب عدم زواج رونالدو من جورجينا رغم إعلانه قبل أكثر من عام عن نيته الزواج منها، لتوطيد العلاقة التي بدأت نهاية 2016.صادم لهما!! ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا. وقد تم استيراد هذا الخبر رونالدو طلب من والدته السماح له بالزواج من جورجينا في السعودية.. والرد صادم لهما!!، من مصدره الاساسي موقع العين اونلاين. ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى رونالدو طلب من والدته السماح له بالزواج من جورجينا في السعودية.. والرد صادم لهما!!.: ..

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو طلب من والدته السماح له بالزواج من جورجينا في السعودية.. والرد صادم لهما!!.: لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.