شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "اكتشف أفضل وقت لممارسة الرياضة والتخلص من الكرش بطريقة مذهلة.. هل تفضل الصباح أم المساء؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ سنوات طويلة، يستمر الجدل حول أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية في اليوم. وقد كانت الأبحاث والدراسات متضاربة في هذا الصدد. ووفقًا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، قامت دراسة حديثة باستخدام نتائج مسح وطني سابق شمل أكثر من 5 آلاف شخص بين عامي 2003 و 2006. وقد لاحظ الباحثون "وجود ارتباط

قوي" بين ممارسة التمارين الرياضية وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح. وأظهرت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية يمتلكون أيضًا مؤشر كتلة جسم أقل. وكانت الفئة الصباحية تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة بالرجال. وكان الأشخاص في المجموعات الصباحية يستهلكون سعرات حرارية أقل.

وأكدت الطبيبة "سو ديكوتيس" لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن أفضل تمرين هو أي شيء يمكن للشخص القيام به. وتنصح الناس دائمًا بممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك. فإذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة للشخص الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فعليه أن يفعل ذلك. وإذا لم يتمكن من ذلك حتى فترة ما بعد الظهر، فعليه أن يمارس التمارين الرياضية في ذلك الوقت أيضًا..