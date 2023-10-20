شكرا لبحثكم عن خبر عدن تنتفض رفضا للعدوان على غزة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتشد سكان العاصمة عدن عصر اليوم الجمعة في ساحة العروض بمدينة خور مكسر رافعين اعلام دولة فلسطين واللافتات المندةة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة الفلسطيني.

وردد التجمهر المحتشد الشعارات المعبرة عن الادانة لحرب الابادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم تهجير المواطنين من مدنهم وقراهم ومطالبين المجتمع الدولي بايقاف حرب الابادة التي تمارس ضد فلسطين.

وطالب الجمهور المحتشد العالم الحر بالعمل على توقيف الة العدوان، والسماح بدخول الغذاء والدواء الى قطاع غزة من دون شرط، وكذلك سرعة التحرك لاجلاء الجرحى للعلاج في الخارج.