14 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة.. عدد الشهداء يتجاوز الـ4 آلاف وسط استمرار المجازر

المنامة - ياسر ابراهيم - يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق واسعة ومتفرقة في قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي، من دون أي اعتبارات للمناطق المأهولة أو تلك التي لجأ إليها النازحون للاحتماء من نيران القنابل.



وتشير إحصائية الشهداء التي ترتفع على نحو متسارع منذ اليوم الأول للحرب إلى أكثر من 4000 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء. على صعيد آخر، تسود حالة ترقب لدخول أولى قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة.



وأكدت وسائل إعلامية فلسطينية انتشال 5 شهداء من محيط أبراج العودة والندى شمال شرق بيت لاهيا، وانتشال 12 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العايدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



بدورها، أعلنت وزارة الصحة بغزة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان إلى 4137 شهيداً وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.



وقالت وزارة الصحة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 37 مجزرة ضد عائلات في القطاع، راح ضحيتها 352 شهيدا و669 إصابة بجراح مختلفة.



وأفادت وزارة الداخلية في غزة، بسقوط 9 شهداء و60 جريحاً جراء قصف الاحتلال 6 منازل وتدميرها على رؤوس ساكنيها، في وقت متزامن، بمحافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ 18 من المسيحيين الفلسطينيين استشهدوا جراء قصف كنيسة الروم الأرثوذكس.



وأضاف، أن غارات إسرائيلية شنتها الطائرات الحربية، الليلة الماضية، دمرت عشرات الأبراج السكنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. كما دمرت طائرات حربية المسجد العمري الكبير في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.



وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مقتل اثنين من موظفيها في غزة، ما يرفع عدد القتلى في صفوفها منذ بدء الحرب إلى 16.



وزيرة الصحة: شعبنا يتعرض لإبادة جماعية



بدوها، وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، ما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني بـ"الإبادة الجماعية".



وأشارت في بيان صحافي، إلى أن الاحتلال كسر جميع المحرمات، واستهدف كل ما نص القانون الدولي على تحييده وقت الحروب، مثل المستشفيات ودور العبادة والمدارس.



وتابعت، أنّ مجزرة مستشفى المعمداني تبعتها يوم أمس مجزرة في كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي خلفت أكثر من 17 شهيداً، لتثبت دولة الاحتلال أنها أدارت ظهرها بالكامل للمجتمع الدولي.



وقالت الكيلة، إن إسرائيل لا تريد ترك أي مكان آمنٍ في قطاع غزة، لا في المشافي أو دور العبادة أو المدارس التي تستخدم كملاجئ للعائلات النازحة، حيث هدمت وقصفت أكثر المستشفيات و20 مسجداً وكنيستين والعديد من المدارس.



وأضافت إنّ إسرائيل وهي تدعي القضاء على الإرهاب تمارس أبشع أنواع الإرهاب بحق جميع الفلسطينيين، مسلميهم ومسيحيين كبارهم وصغارهم، وحتى الأجنة في بطون أمهاتهم.



وحذرت من أنّ كوارث صحية مركّبة يشهدها قطاع غزة، فإلى جانب سقوط آلاف الشهداء والجرحى، هناك تحذيرات من تفشي الأمراض واختلال نظام التطعيم الصحي في قطاع غزة، ما ينذر بالأسوأ في قادم الأيام إذا استمر هذا الصمت العالمي على الجرائم الإسرائيلية.



وأوضحت وزيرة الصحة أن الحوامل والأطفال وكبار السن يعانون بشكل مضاعف نتيجة الحرب، وسط تحذيرات من آثار هذه الحرب على الفئات الأضعف والتي نص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على حمايتهم وتحييدهم.



في سياق متصل، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الأمن المصري أزال حواجز إسمنتية كان قد وضعها قبل أيام أمام بوابة معبر رفح البري بين مصر وغزة.



وأظهرت صور متداولة شاحنات تحمل الحواجز، وذلك قبل ساعات من دخول متوقع للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط في غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية.



وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح، إن "سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية، ونحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني بشكل أسرع وبأعداد أكبر".



وأضاف، أن وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه ورغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، فإن "هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع".



المصدر: وكالات