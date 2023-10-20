شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إطلاق سامسونج Galaxy S24 Ultra وأسعاره في السوق السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - موعد إطلاق سامسونج Galaxy S24 Ultra وأسعاره في السوق السعودي

من المقرر أن يتم الكشف عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy Ultra بالكامل خلال المؤتمر المقرر عقده في 26 أكتوبر 2023، سيتم ذكر جميع المواصفات والمزايا لهذه الهواتف خلال هذا الحدث، مما سيوفر نظرة شاملة للجمهور حول أداء وتقنية وقوة هذه الأجهزة الجديدة، يجب الإشارة إلى أنه توجد تسريبات حول هاتف سامسونج S24 ألترا المنتظر، ومن المتوقع أن يتم تزويده بميزات وإمكانيات متطورة تلبي احتياجات المستخدمين في المستقبل القريب.

سامسونج S24 Ultra في السعودية

تترقب الأسواق بفارغ الصبر إطلاق هاتف جديد من شركة سامسونج، حيث من المتوقع أن يتم توزيعه في المحلات التجارية خلال العام الجديد، وذلك بناءً على قرارات الشركة للتنافس في السوق العالمية، تهدف الشركة من خلال هذا الهاتف إلى تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية في عام 2024، وفي بداية كل عام، تعمل الشركات على إصدار إصدارات جديدة من هواتفها لمواكبة التطورات في السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.

من المقرر الكشف عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy Ultra بأكملها خلال المؤتمر المقرر عقده في 26 أكتوبر 2023، سيتم الإعلان خلال هذا المؤتمر عن جميع المواصفات المتوقعة لهذه الهواتف، وهناك توقعات بأنه قد يتم تسريب مزيد من المعلومات في المستقبل القريب حول ميزات وإمكانيات هاتف Samsung S24 Ultra المنتظر.

بالنسبة لهاتف Galaxy S24، من المتوقع أن تكشف سامسونج عنه في بداية عام 2024، وتهدف الشركة إلى إطلاق هاتفها S24 Ultra قبل حدث MWC 2024، حيث ستتم الإعلان عن العديد من الهواتف المنافسة في ذلك الحدث.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy S24 Ultra

سامسونج S24 Ultra في السعودية

تتميز سلسلة هواتف Samsung Galaxy S24 بمجموعة مذهلة من المزايا. تتميز هذه الهواتف بشاشة Super AMOLED كبيرة وعالية الجودة بدقة تصل إلى 4K، مما يوفر تجربة مشاهدة مذهلة، بالإضافة إلى ذلك، تتميز Galaxy S24 بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة تصل إلى 12 جيجابايت، مما يسمح بتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة وفعالية، هذه الهواتف توفر تجربة استخدام متميزة للمستخدمين:

بالنسبة للمواصفات التقنية، يبلغ وزن الهاتف حوالي 233 جرامًا. كما يدعم إضافة شريحتين اتصال من نوع nano SIM.

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية، بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مع التثبيت البصري وكاميرا ثانوية بدقة 10 ميجابكسل وقدرة تكبير حقيقية تصل إلى 10X وتقريب رقمي يصل إلى 100X. كما يمكن إضافة ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

من حيث قدرة البطارية، يتوقع أن تدعم سلسلة Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24 Plus بطارية سعة 5000 مللي أمبير، ويشمل الإصدار Ultra خيارًا إضافيًا للتبريد.

تتميز تقنية البطاريات المكدسة بميزات مثل الشحن السريع، حيث يتوقع أن يدعم S24 Ultra شحنًا بقدرة 65 واط، وهو ترقية عن الإصدارات السابقة التي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط.

يتوفر الهاتف أيضًا بميزات أخرى مثل تسجيل فيديو بجودة 4K ومقاومة للماء والغبار بشهادة IP68.

كما يتميز بتصميم أنيق يتضمن زجاجًا أماميًا وظهرًا زجاجيًا محميًا بتقنية Corning Gorilla Glass.

تتوفر أيضًا نسخة Ultra من Galaxy S24 بذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

باختصار، سلسلة هواتف Samsung Galaxy S24 تقدم تجربة استخدام متميزة بفضل مجموعة المزايا الكبيرة التي تشمل شاشة عالية الجودة، معالج قوي، كاميرا متطورة، بطارية كبيرة، وتصميم أنيق ومتين.

Samsung S23 Ultra كم سعر؟

يبلغ سعر هاتف سامسونج جالاكسي s23 في السعودية حوالي 4500 ريال.

متى نزول S24 Ultra؟

سيتم الإعلان عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy Ultra في 26 اكتوبر 2023.

هل سامسونج S23 Ultra ضد الماء؟

تتمتع سلسلة هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S23، وGalaxy S23+، وGalaxy S23 Ultra مع قلم S Pen في نموذج Galaxy S23 Ultra بمعايير المقاومة للماء والغبار IP68 وفقاً لاختبارات الغمر بمياه عذبة على عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى حوالي 30 دقيقة، مما يوفر حماية متناهية لهذه الأجهزة من السوائل.