شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لوضع الخل على الكيكة.. مش هتصدقى بتعمل ايه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5 فوائد لوضع الخل على الكيكة.. مش هتصدقى بتعمل ايه

يعتبر الكيك من أشهى الحلويات المحببة لدى الجميع فهو يتميز بنكهته المميزة واللذيذة والمختلفة والمتنوعة في آن واحد، ويُعد بخطوات سهلة وبسيطة ولا يحتاج وقتًا كثيرًا، وبالرغم من سهولة تحضيره إلا أن الحصول على كيك هش يعتبر أمرا صعبا للعديد من السيدات، ومن شدة بساطة تحضير كيك خفيفة وبسيطة قد تفشل بسبب أخطاء بسيطة يمكننا تجنبها مثلما أوضحت الشيف رانيا قاسم في حديثها لـ "اليوم السابع" حيث قالت إن إضافة بعض من الخل الأبيض يمكنك الحصول على كيك ناجح بمقدار ملعقة صغيرة، فالخل مكون سحري للكيك له عدة فوائد كما حددتها فيما يلي يساعد الخل الأبيض على زيادة ارتفاع الكيك وزيادة هشاشته وجعل الكيك خفيفا ورقيقا من الداخل وذلك من خلال تفاعله مع بيكربونات الصودا والمواد الرافعة الأخرى، فيجعلها هشة وخفيفة، شرط ألا تفتحي الفرن عليها إلا بعد وقت التسوية. ثانياً: القضاء على رائحة الزفارة ومن الفوائد المذهلة للخل الأبيض فهو يساعد في القضاء على رائحة زفارة البيض مما يجعل الكيك دون رائحة أو طعم منفر، ويعزز رائحة الفانيليا.

ثالثاً: مُحسن طبيعي بجانب مُحسنات الكيك المعروفة والتي تباع دخل المتاجر، يمكن استخدام الخل الأبيض كمحسن طبيعي للحصول على كيك اسفنجي ناجح. رابعاً: تحسين لون الكيك من الداخل الاحتفاظ بلون الكيك من الداخل فاتحاً وجميلاً امر قد يبدو صعباً، فيساعد الخل الأبيض في الحصول على كيك فاتح من الداخل و ذهبي اللون من الخارج .

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للبيض في بعض الأوقات قد يعتبر الخل الأبيض أفضل اختيار للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض، بحيث يتم استخدام خليط مكون من ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم كبديل للبيض.