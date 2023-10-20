عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: هذا ماحدث في السعودية واشعل مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل غاضبة

الجمعة 20 اكتوبر 2023 الساعة 18:33

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأشخاص يستبدلون المغاسل في إحدى الولائم بقدر ماء.

وأظهر مقطع الفيديو شخصان يحملان قدرًا كبيرًا بداخله ماء، بينما تجمع حول القدر مجموعة من الأشخاص وقاموا بوضع أيديهم في الماء واحد تلو الآخر.

وفي التعليقات قال أحد المغردين: “التفسير الوحيد على ذا الحركة يمكن يجمعون ماء غسولهم علشان العين”، بينما أضاف آخر: “هذا مخلوط بماء ورد ولا عود ما تعرف الهياط الزايد”.

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