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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع غير مسبوق لأسعار التمور في السعودية وهذه هي الاسباب

تعد التمور من أهم الفاكهة التي تزيد بشكل كبير في الوقت الحالي داخل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لما لها من فوائد متعددة يحتاج إليها الجسم بشكل كبير، وفيها أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتناولها باستمرار، لكن واجهة ارتفاعًا كبير لهذا العام عن الأعوام الماضية، لتقوم الجهة المعنية في المملكة، بتوضيح جميع الأسباب التي أدت إلى ذلك.

أسباب ارتفاع أسعار التمور في السعودية

هناك بعض الأسباب الهامة التي أدت بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار التمور في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-

نفاذ المخزون الخاص بالتمر من الثلاجات الخاصة بالمزارعين والعمل على استقبال كميات إلى المصانع والتُجار.

من أهم أسباب زيادة أسعار التمر هو زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين في المملكة العربية السعودية، لأنها تتميز بجودتها العلية وقوة مذاقها المميز للتمور العربية والعالمية.

نقص المساحة المعنية بالمحصول لهذا العام.

ارتفاع جودة المنتج السعودي من التمر خاصة في مدينة الأحساء.

كذلك زيادة عدد السياح والزوار داخل المملكة من أجل طلب التمور.

حقيقة ارتفاع أسعار التمور في السعودية

ارتفعت أسعار التمور لهذا الموسم في مدينة الملك عبد الله داخل مدينة الأحساء، حيث إن سعر الكيلو وصل إلى نحو 295 ريال سعودي للكيلو الواحد، لتصل الكمية 240 كيلوجرامًا إلى 71 ألف ريال سعودي، وعليه نوهت الجهات المعنية بأن أسعار التمور شهدت ارتفاعًا كبيرًا داخل المزاد بنسبة وصلت إلى نحو 75% مقارنة بأسعار التمر في المزاد خلال العام الماضي 2022، إضافة أن الارتفاع غير ملائم ومناسب بشكل كبير.

منصة تمور في السعودية

تعد منصة تمور بالمملكة العربية السعودية، من أهم المنصات الحكومية لتجارة التمور من بيع وشراء، حيث إنها حصلت على علامة التميز والجودة المحلية والعالمية بشهادة الكثير من داخل السعودية وخارجها، مما تهدف الحكومة بشكل كبير إلى التوسع في متاجر التجزئة للتمور من أجل توفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة داخل السوق المحلي وخاصة بعد حضور ضخم في مهرجانات التمور داخل مدينة الأحساء بسبب تنوعها وجودتها.