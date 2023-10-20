شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن «سم قاتل»..طبيب تغذية يحذر من أضرار الملح ويكشف عن 3 أمراض خطيرة تصيبك عند تناوله بتلك الطريقة… والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الملح هو أحد المكونات الأساسية في العديد من الأطعمة، حيث يُضفي طعمًا مميزًا ويُعتبر ضروريًا في عالم الطهي. يُستخدم في إعداد العديد من الأطباق مثل السلطات واللحوم والدواجن وغيرها، وعلى الرغم من أهميته الكبيرة في إعداد الطعام، إلا أن استهلاك الملح بكميات كبيرة ومفرطة قد يكون له آثار ضارة على الصحة. يسلط هذا التقرير الضوء على مخاطر استهلاك الملح ويسلط الضوء على الأمراض الثلاثة الأخطر التي قد تنتج عنه.

طبيب تغذية يحذر من أضرار الملح ويكشف عن 3 أمراض خطيرة تصيبك عند تناوله بتلك الطريقةتشير دراسات وأبحاث حديثة إلى أن الإفراط في تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم، مما يزيد من الضغط على الشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يزيد من إفراز الأدرينالين، مما يبطئ من سرعة تدفق الدم ويسبب انقباض الشرايين. يرتفع أيضًا محتوى الصوديوم في الخلايا العضلية الملساء لجدران الشرايين، مما يُسهِّل دخول الكالسيوم ويؤدي إلى تضييق الشرايين، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة. أكدت الدكتورة هدير جميل، استشارية التغذية العلاجية، على أن تناول كميات زائدة من الملح يؤدي إلى زيادة كمية الصوديوم في الدم، مما يؤثر على التوازن ويجعل الكلى تواجه صعوبة في التخلص من المياه.وهي المسؤولة بشكل أساسي عن التحكم في كمية السوائل المُخزَّنَة في الجسم، مما يشكل مخاطر صحية خطيرة. هذا الارتفاع في ضغط الدم يضع ضغطًا على الشرايين والقلب والدماغ والكلى، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وهي الأمراض الثلاثة الأكثر خطورة التي يمكن أن يُسبِّبها الإفراط في تناول الملح..