شكرا لبحثكم عن خبر مأمور التواهي يتفقد اضرار الحريق الذي نشب بحي الزيتون بالقلوعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ خاص

تفقد مدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي الشعبي،اليوم الجمعة، اضرار الحريق الذي نشب بمنزل احد المواطنين الواقع ببلوك 11 بحي الزيتون بمنطقة القلوعة مديرية التواهي والناجم عن انفجار اسطوانة الغاز المنزلي.

واطلع القاضي الشعبي، على اثار الحريق الذي طال منزل عائلة عبدالحميد خدابخش كاملا وراح ضحيته امراتين اللتين فارقتا الحياة إلى جانب اصابة شخص بحروق جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، مطمئناً على حالة الجيران بالمنازل المجاورة لموقع الحادثة.

واستمع مدير عام المديرية، من رجال الدفاع المدني إلى شرح عن الجهود التي بذلت لاحتواء الحريق، مؤكداً وقوف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة و المديرية إلى جانب الاسرة وتقديم المساعدة اللازمة، موجهاً عمال الكهرباء بسرعة إصلاح الاعطال وإعادة التيار الكهرباء للحي.

وعبر القاضي وجدي الشعبي عن خالص التعازي باسمه ونيابة عن قيادة السلطة المحلية بالمديرية لأسرة خدابخش كافة،سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته.