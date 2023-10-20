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عدن - ياسمين التهامي - منها السكر والعسل.. وصفات مجربة لتنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت لتحصلي على وجه كالأطفال

تعتبر العناية بالبشرة جزء لا يتجزأ من الروتين اليومي للعديد من الفتيات والسيدات، حيث تحرصن بشكل دائماً على الاهتمام بصحة البشرة وتطهيرها وتنظيفها من الشوائب والأوساخ وبقايا الماكياج العالقة بها وذلك من أجل حمايتها من الأضرار والمشكلات الصحية التي قد تتعرض لها،

وفي سبيل الحصول على بشرة صافية وأكثر نقاءاً ونضارةً وحيوية يجب الحرص على إزالة خلايا الجلد الميتة بشكل دائم لأنها تتسبب في انسداد المسام، وقد نشر موقع stylecraze تقرير يتضمن أفضل الوصفات الطبيعية لتنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت من البشرة وهو ما سوف نستعرضه معكم من خلال السطور التالية.وصفات طبيعية لتنظيف البشرة والجلد الميت

المكونات: 1 ملعقة كبيرة صودا الخبز – 1 كبسولة فيتامين E – ماء.

طريقة التحضير والاستخدام: يتم أخذ كبسولة فيتامين E ويتم خلط الزيت الموجود في داخلها مع صودا الخبز، ثم يتم إضافة عدة قطرات من الماء إلى الخليط مع التقليب جيداً حتى تحصلين على مزيج متجانس، ومن ثم يتم فرك هذا الخليط على بشرة الوجه في حركات دائرية لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق، وبعد ذلك يتم غسيل الوجه باستخدام الماء العادي جيداً، وينصح باتباع هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.المكونات: 1 ملعقة طعام سكر بني – 1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام: يتم المكونات معاً بشكل جيد، ثم يتم استخدام الخليط الناتج في فرك البشرة في حركات دائرية لعدة دقائق، ثم يترك الخليط على البشرة لمدة 5 دقائق أخرى، قبل أن يتم غسيل الوجه باستخدام الماء الفاتر، وينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً للحصول على النتائج المنشودة.