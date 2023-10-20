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عدن - ياسمين التهامي - ملعقة صغيرة من الكمون تساعدك على فقدان 3 أضعاف كمية الدهون بالجسم

تريد إنقاص الوزن الزائد ؟ أظهرت دراسة حديثة أن مسحوق الكمون يساعد في إنقاص الوزن الزائد وتقليل الدهون بالجسم وتحسين مستويات الكوليسترول غير الصحية بالدم، حيث قام باحثون في جامعة جامعة شهيد سادوغي للعلوم الطبية في إيران بإجراء بحث على عدد من السيدات المصابات بالسمنة تم تقسيمهم لثلاث مجموعات مجموعة اتبعت الحمية العادية ومجموعة تناولت 3 جرام من الكمون ومجموعة تناولت ملعقة كمون مع اللبن الزبادي .الكمون مفيد لخسارة الوزن الزائد

في نهاية الدراسة التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر خسرت المجموعة الأولى 3 أرطال والمجموعة الثانية خسرت 13 كيلو جرام وانخفضت نسبة الدهون بنسبة 16.64% وكذلك المجموعة الثلاثة بجانب الفوائد الأخرى حيث انخفضت مستويات الدهون بالدم وكذلك نسبة الدهون الثلاثية وانخفض الكوليسترول الضار .ضف بضع ملاعق صغيرة من الكمون المطحون إلى الوصفة المفضلة من الخضروات وهي مناسبة مع البطاطا الحلوة، واليقطين، والجزر، والقرع، والقرنبيط، وذلك وفقاً لإيان هيمفيل مؤلف كتاب The Spice & Herb Bible.

امزج الكمون المطحون مع مسحوق الفلفل الحار ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والفلفل الأحمر والفلفل الأحمر المطحون مع توابل التاكو واستخدمه على طعامك المفضل.

رشة الكمون على المكسرات المفضلة لك وعلى السلطات .