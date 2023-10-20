شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين د يهددك بالموت المبكر.. ما نسبته الطبيعية؟ وما الأغذية التي يحتويها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توصلت دراسة أسترالية إلى أن نقص فيتامين د -فيتامين "دي" (D)- مرتبط بالوفاة المبكرة، فما نسبته الطبيعية؟ وما الأغذية التي يحتويها؟ وأجرى الدراسة باحثون من جامعة جنوب أستراليا، ونشرت في دورية حوليات الطب الباطني (Annals of Internal Medicine) في نوفمبر/تشرين ثاني 2022، ونقلها موقع يوريك أليرت.

عنصر غذائي مهم يساعد في الحفاظ على صحة جيدة والحفاظ على عظامنا وعضلاتنا قوية وصحية. ويقول المؤلف الأول للدراسة جوش ساذرلاند "في حين أن النقص الحاد في فيتامين د نادر في أستراليا أكثر منه في أي مكان آخر بالعالم، فإنه لا يزال يؤثر على أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية، وكبار السن، وأولئك الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د من التعرض الصحي للشمس والمصادر الغذائية". وأضاف "تقدم دراستنا دليلا قويا على العلاقة بين المستويات المنخفضة من فيتامين د والوفيات، وهذه هي الدراسة الأولى من نوعها لتشمل أيضا الوفيات المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي كنتيجة".

مستوى فيتامين د عبر مستويات مركب "هيدروكسي فيتامين د-25" (25-hydroxyvitamin D) في نانومول/لتر (nmol/L) أو نانوغرام/مليلتر أو نانوغرام/مل (ng/mL). ويمكن أن تشير النتائج إلى ما يلي: وفقا للمبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر، يمكن أن يحدث نقص فيتامين د نتيجة للأسباب التالية: عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كاف. عدم كفاءة إنتاج فيتامين د داخل الجلد. عدم وجود كمية كافية من فيتامين د في الطعام. تكسير فيتامين د داخل الجسم بواسطة أدوية أخرى. وجود مشاكل وراثية تمنع عمل الفيتامين في الجسم.

مشاكل صحية أخرى تؤثر على إنتاج فيتامين د أو على عمله داخل الجسم. أنواع فيتامين د يوجد نوعان رئيسيان من فيتامين د: فيتامين د 2 فيتامين د 3 تتم معالجة هذين النوعين داخل الكبد، ويتم تحويلهما إلى مادة تسمى "كالسيدول"

يتم قياس تركيز مادة الكالسيدول في الدم لمعرفة ما إذا كان مستوى فيتامين د ضمن المستوى الطبيعي، وفقا للمبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر. أعراض نقص فيتامين د تختلف أعراض نقص فيتامين د بين الأطفال والبالغين. نقص فيتامين د يهددك بالموت المبكر.. ما نسبته الطبيعية؟ وما الأغذية التي يحتويها؟