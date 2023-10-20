هل تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي حل واحد باستخدام عشبة غير متوقعه انظر معنا؟

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عدن - ياسمين التهامي - فوائد الشمر للإمساك: يمكن استخدام الشمر لعلاج الإمساك، حيث يعمل الشمر على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، كما أنه قادر على تطهير الجسم وإزالة السموم المسببة للإمساك. فوائد الشمر لعسر الهضم: يمكن أن يساعد شاي الشمر في تحسين عملية الهضم وعلاج اضطراب المعدة، مما يدعم من فوائد استخدامه لدى المرضى الذين يعانون من عسر الهضم.

فائدة الشمار لنساء

يحتوي الشمر على عدة زيوت طيارة طبية، مثل: الأنيثول، والفينشون، والاستراغول، والتي قد تساعد في علاج مشكلات الجهاز الهضمي، مثل: الانتفاخ، والإمساك، وعسر الهضم، كما أنها تحفز إفراز إنزيمات المعدة، إضافة إلى أنها مضادة للالتهابات والتشنجات، مما يجعلها علاجًا لمشكلة القولون العصبي

هل يجوز شرب الشمر يوميا؟

يعد الشمر آمن عند تناوله باعتدال، ولكن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات، مثل: اضطراب المعدة، والغثيان، وصعوبة في التنفس

يساعد في التقليل من ألم الدورة الشهرية

حيث تشير الأدلة العلمية إلى أن الشمر يحتوي مركبات تقلل من تشنجات الرحم والتي تحفز بدورها الألم المرافق للدورة الشهرية