شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مش هترميها تاني…فوائد أقماع الكوسة للشعر هترجع شعرك ناعم زي الحرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقوم الكثير من السيدات بالتخلص من أقماع الكوسة عند طهيها على الرغم من فوائد أقماع الكوسة المبهرة للشعر التي تجهلها السيدات لكن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على هذه الفوائد حتى لا يتم التخلص منها مرة أخرى ويتم استغلالها بشكل صحيح واستغلالها في خلطة طبيعية للشعر تعطيه الكثير من الفوائد دون إلحاق أي ضرر أو آثار جانبية، فالكوسة هي إحدى أنواع الخضروات الغنية بالكثير من الفيتامينات كما أنها تحتوي على الكثير من مادة الكيراتين الطبيعي ولهذا فيمكنك الاستفادة من أقماع الكوسة بدلا من التخلص منها. أقماع الكوسة التي يتم التخلص منها مع النفايات عند الطهي يوجد لها الكثير من الفوائد للشعر لذلك لابد من استغلالها لعمل وصفة طبيعية تقوم بعلاج الشعر المتقصف ومن أهم الفوائد التي تعطيها الكوسة للشعر الآتي: ‌تعمل على تنعيم الشعر المجعد. ‌ يمكن استخدامها في صورة كريم فرد طبيعي للشعر المجعد بدون استخدام المواد الكيميائية. ‌تعمل على التخلص من التقصف الموجود بالشعر بدون الحاجة إلى قصه. ‌ تعطي الشعر اللون الطبيعي اللامع الجميل لأنها تعمل على التخلص من البهتان الناتج عن استخدام المواد الكيميائية. ‌ تعمل على ترطيب الشعر ومنعه من الهيشان. نقدم إليك فيما يلي أسهل طريقة يمكنك من خلالها الاستفادة بأقماع الكوسة: ‌قومي بتحضير أقماع الكوسة ثم قم بتنظيفها جيدا بالماء. ‌ بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضع به بعض الماء ثم نضع الكوسة في ذلك الإناء ثم نضعه على نار متوسطة. ‌بعد التأكد من نضج الكوسة نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يهدأ. ‌ ثم نقوم باستخدام المضرب الكهربائى كي تحصلي على قوام كريمي ناعم، ثم ضعي مقدار ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون ونخلط المكونات جيدا. ‌واخيراً نقوم بوضع ذلك المزيج على الشعر واتركيه لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات ثم قم بتنظيف الشعر بالماء الفاتر، وستلاحظين مدى نعومة الشعر والتغير من اول استخدام. .

كانت هذه تفاصيل خبر مش هترميها تاني…فوائد أقماع الكوسة للشعر هترجع شعرك ناعم زي الحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.