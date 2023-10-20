شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف الآن على رسوم إصدار جواز سفر للأطفال وطريقة دفع قيمة المدفوعات إلكترونياً 2023.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرف على رسوم جواز السفر للأطفال. حددت الإدارة العامة للجوازات السعودية رسوم إصدار جواز سفر للأطفال وأوضحت المبلغ الذي يجب دفعه في حال الرغبة في إصدار جواز سفر لمن تزيد أعمارهم عن 21 عاماً. ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، خصصت منصة أبشر خدمة دفع الرسوم إلكترونيا. من خلال ذلك، من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا

تعرف على رسوم إصدار جواز السفر للأطفال

تختلف رسوم إصدار جواز السفر في المملكة العربية السعودية حسب العمر. ولذلك حددت الإدارة العامة للجوازات رسوم إصدار جواز سفر للأطفال بقيمة 300 ريال سعودي، حيث يتم إصدار جوازات سفر الأطفال لمدة 5 سنوات فقط. أما إذا كنت ترغب في إصدار جواز سفر للفرد الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، فيمكن ذلك عن طريق إصداره أو تجديده لمدة 10 سنوات، وفي هذه الحالة سيكون الرسم 600 ريال سعودي.

تعرف على كيفية إجراء الدفعات إلكترونيًا

ولسداد المدفوعات الحكومية عبر منصة أبشر الإلكترونية يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك تسجيل الدخول إلى منصة “أبشر” باستخدام بيانات حسابك الشخصي.

بعد تسجيل الدخول اذهب إلى قائمة الخدمات.

ثم عليك الضغط على خيار “المدفوعات الحكومية” في قائمة الخدمات الموجودة بالمنصة.

ستظهر لك قائمة بالدفعات المختلفة التي يمكنك القيام بها، وقم باختيار الرسوم المطلوبة، مثل رسوم إصدار جواز السفر.

بعد ذلك قم بالذهاب إلى قسم الجوازات.

قم باختيار نوع الخدمة المطلوبة، في هذه الحالة هي “إصدار جواز سفر”.

قم باختيار الحساب الذي ترغب بالدفع منه. يجب أن يكون لديك حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان متاحة للدفع.

تحديد مدة إصدار أو تجديد جواز السفر وأي تفاصيل إضافية تتطلبها الخدمة.

وأخيرًا، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية الدفع. سوف تحتاج إلى إدخال تفاصيل حسابك والمعلومات المطلوبة للدفع.

.