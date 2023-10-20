الباحث سامح سالم الغتنيني ينال شهادة الماجستير من جامعة العلوم الادارية جامعة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - نال الباحث سامح سالم الغتنيني رسالة الماجستير في ادارة الاعمال بجامعة عدن . وذلك بحضور الاستاذ الدكتور صالح الجريري مدير عام شركة النفط فرع عدن وعميد كليةالعلوم الادارية. وكانت المناقشة العلنية للباحث سامح سالم الغتنيني لرسالة الماجستير مدير العلاقات العامة في بنك البسيري للتمويل الاصغر حيث قدمه بعد المناقشة كلمة للاستاذ الدكتور صالح الجريري مدير عام هام شركة النفط نهني الباحث سامح الغتنيني على نجاحه في رسالته العلميه والجهد الذي بذله الباحث في هذه الرساله متمني له النجاح في عمله ومهامه في مسيرته العلميه.

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