شكرا لقرائتكم خبر عن «المكيف بـ10ريال والمسجل لا يقبل إلا أغاني محمد عبده»شاهد:سائق سعودي يحدد أغرب شروط للركاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضع سائق سيارة، عدة ملاحظات للركاب تتعلق بتشغيل التكييف وسماع الأغاني. ودون السائق على ورقة معلقة بالكرسي الأمامي تحت عنوان «نعتذر منكم»، أن قيمة تشغيل المكيف 10 ريالات، وكل زيادة في درجة المكيف بـ 5 ريالات. وأضاف السائق في ملاحظاته المتداولة على مواقع التواصل، أن توجيه ريش المكيف بـ 3 ريالات غير شامل الضريبة. وفيما يتعلق بتشغيل الأغاني قال السائق في الورقة: "ممنوع تشغيل أغاني طلال مداح وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد وماجد المهندس، وأصالة. واختتم السائق ملاحظاته أن مسجل السيارة لا يقبل إلا أغاني محمد عبده.

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