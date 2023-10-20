شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب تناوله على الريق سيجعلك تقول وداعا للقلق والتوتر والاكتئاب وله 5 فوائد صحية مذهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الزعفران، من التوابل المميزة الذي يمتلك نكهة ورائحة زكية إضافة إلى لونه الجذاب، فعلى الرغم من أن الزعفران من أغلى أنواع التوابل في العالم وإن لم يكن أغلاها على الإطلاق إلا أنه من المركبات الحيوية التي تمتلك دورًا فعالًا في محاربة العديد من الأمراض وللزعفران فوائد للصحة عديدة وهامة وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

علاج الاكتئاب تشير بعض الدراسات إلى أن علاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط باستخدام مستخلصات معينة من الزعفران قد يكون بنفس فعالية الأدوية الموصوفة. ولهذا السبب قد تراه متضمنًا في مكملات تحسين الحالة المزاجية أو الدعم العاطفي.

علاج الاضطرابات العصبية

غني بمضادات الأكسدة

يتمتع الزعفران بمستوياته العالية من مضادات الأكسدة النشطة الرئيسية والتي تشمل: كروسين بيكروكروسين سافرانال

وتشمل المركبات الأخرى كيمبفيرول وكروسيتين.

وتساعد مضادات الأكسدة هذه في مكافحة الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة في الجسم،

مما يلعب دورًا كبيرًا في حماية الجسم من، السرطان وأمراض القلب.

تعزيز الرغبة الجنسية

قد يزيد الزعفران أيضًا من الدافع الجنسي والوظيفة الجنسية لدى الذكور والإناث.

الزعفران له تأثيره الإيجابي على ضعف الانتصاب والدافع الجنسي بشكل عام.

وهناك دراسة أكدت أن النساء اللاتي تناولن 30 ملجم من الزعفران يوميًا لمدة 4 أسابيع زادت لديهن الرغبة الجنسية وتزييت المهبل مقارنة بأولئك اللاتي تناولن دواءً بدلًا من ذلك.

التقليل من أعراض الدورة الشهرية

قد يعمل الزعفران أيضًا على تقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

هناك دراسة تمت على مجموعة كبيرة من النساء، اكدت ان النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة والذين تناولوا 30 ملجرام من الزعفران كل يوم كان لديهم أعراض أقل من أولئك الذين تناولوا دواءً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللاتي شممن رائحة الزعفران لمدة 20 دقيقة كان لديهن مستويات أقل من هرمون التوتر "الكورتيزول" في نظامهن، مما قد يساهم أيضًا في تقليل أعراض الدورة الشهرية.

تعزيز فقدان الوزن

هناك أيضًا بعض الأدلة التي تشير إلى أن الزعفران قد يساعد في تعزيز فقدان الوزن والحد من الشهية.

وجدت دراسة في مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية والصدر أن تناول مستخلص الزعفران ساعد الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي على تقليل مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وكتلة الدهون الإجمالية، ومحيط الخصر.

والأشخاص الذين تناولوا المكملات الغذائية لديهم أيضًا انخفاض في الشهية مقارنةً بأولئك الذين تناولوا الدواء.