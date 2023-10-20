شكرا لقرائتكم خبر عن هتنام وأنت مطمن".. واتساب يعلن عن خاصية غير مسبوقة طال انتظارها لسنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشير التقارير التقنية إلى وجود بعض التحديثات داخل تطبيق واتساب في هذه الساعات، حيث من المتوقع بأن تطلق شركة ميتا، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام وأخيرًا واتس آب، مجموعة من المزايا الجديدة التي من شأنها بأن تساهم في تحسين تجربة المستخدم وتزيد من إحساسه بالخصوصية والأمان داخل التطبيق خلال الفترة المقبلة.

واتساب يعلن عن ميزة خارقة

أعلن فريق المطورين داخل تطبيق واتس آب، عن واحدة من المزايا الجديدة التي من شأنها بأن تجعل المستخدم يُشعر بأمان كبير وهو يستخدم واحد من أشهر تطبيقات التراسل والمحادثة الفورية حول العالم.وأوضحت التقارير الإعلامية، بأن مستخدم تطبيق واتساب قد أصبح الآن قادر على غلق دردشة أو مجموعات من الدردشات باستخدام كلمة مرور محددة، حيث يتم وضع هذه الدردشات داخل مجلد يظهر في أعلى الواجهة الرئيسية للتطبيق، ومن ثم يتم وضع “باسورد” لهذا المجلد، وبالتالي حرمان أي شخص آخر من الإطلاع على تلك الدردشات بما تحويه من صور أو رسائل خاصة.وبحسب مصادر مسؤولة في واتساب، فإن الخاصية الجديدة من شأنها بأن تجعل من الصعب لأي شخص آخر الوصول إلى الدردشات والصور الخاصة بالمستخدم، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة الخصوصية.طلب هام من واتساب لكل مستخدميه

في السياق ذاته، دعت شركة واتساب كل مستخدميه بشأن ضرورة تنزيل التحديثات الجديدة وكذلك العمل على تحديث أنظمة التشغيل بشكل دوري، وهذا من أجل الاستمتاع بكل المزايا والخواص الجديدة التي يتم طرحها عبر التطبيق بشكل دوري، وكذلك لكون تحديث التطبيق يجعل من الصعب على “الهاكرز” اختراق حسابك أو سرقة بياناتك