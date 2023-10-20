شاهد .. بعد مرور 30 عاماً.. ناصر فياض يكشف سبب طلاقه من هيفاء وهبي وينشر الفضيحة للجميع!!

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد مرور 30 عاماً.. ناصر فياض يكشف سبب طلاقه من هيفاء وهبي وينشر الفضيحة للجميع!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد مرور 30 عاماً على طلاق ناصر فياض والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خرجت محامية فياض عن صمتها لتكشف أسرار غير متوقعة عن سبب طلاق هيفاء وناصر فياض.

ونشرت محامية ناصر فياض مقطع فيديو عبر حسابها على الفيسبوك، قالت فيه إنها هي من طلقت الفنانة هيفاء وهبي، مؤكدة أن زوجها الأسبق، كما تحدثت عن تفاصيل واسرار تكشف لأول مرة عن قصة هيفاء وزوجها السابق.

طلاق هيفاء وهبي وناصر فياض



بدأت قصة هيفاء وهبي، مع ابن عمها ناصر فياض في عام 1992، حيث تزوجت منه وسافرت بصحبته إلى إحدى دول إفريقيا حيث يعمل، أثمر الزواج عن “زينب” الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي، والتي أنجبتها في عمر الـ 17، وفقًا لتصريح قديم لها، وكان ذلك عام 1993.

بعد مرور عام من زواج هيفاء وابن عمها ناصر فياض، شاركت هيفاء في مسابقة ملكة جمال لبنان وفازت باللقب، لكن تم سحب اللقب منها عندما اكتشفت لجنة المسابقة أنها متزوجة ولديها طفلة.

بعد ذلك بدأت هيفاء وهبي بالظهور، وتلقت عروضًا للمشاركة في الإعلانات وفي تصوير كليبات الأغاني، تلقت عرضًا للتمثيل في أغنية جورج وسوف “كلام الناس”، وكليب آخر لعاصي الحلاني “يا ميما”.

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار في حينها، فقررت أن تتجه صوبها، خيّرها ناصر فياض بين زواجها واستقرار الأسرة، أو التمثيل والاتجاه لمجال “الموديلنج”، اختارت هيفاء الأضواء، وهـربت من جنوب أفريقيا إلى لبنان، وتركت عش الزوجية، ورفض حينها الزوج طلاقها.