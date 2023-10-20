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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للأوجاع والآلام..الكشف عن أوراق شجرة بسيطة تنسف نسبة السكر في الدم بسرعة فائقة..تعرف عليها

وداعا للأوجاع والآلام..الكشف عن أوراق شجرة بسيطة تنسف نسبة السكر في الدم بسرعة فائقة..تعرف عليهاانت الان تتابع خبر ودعوا الأوجاع والم الحرمان وارموا حقن الانسولين للشارع... الكشف عن أوراق شجرة بسيطة تنسف نسبة السكر في الدم بسرعة فائقة... تعرف عليها وجربها ؟! والان مع التفاصيل

كشف مواطن سعودي عن اكتشافه لشجرة فريدة من نوعها تطرد البعوض وتعمل كمخفض لمرض السكري عند زراعتها في المنازل. وقد أوضح المواطن أن تجربته في زراعة هذه الشجرة، والتي تعرف باسم "النيم"، كانت ناجحة في العاصمة الرياض.

وأشار المواطن إلى أن شجرة النيم تعد طاردة فعالة للبعوض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للزراعة في المنازل والحد من انتشار هذه الحشرات المزعجة. ولا تقتصر فوائد هذه الشجرة على ذلك، بل تمتاز أيضًا بأوراقها التي تعمل كمخفض لمرض السكري.

وأوضح المواطن أن الهواء في الصيف يأتي باردًا بفضل أوراق شجرة النيم، مما يعزز الراحة ويخفف من درجات الحرارة العالية. وبهذا يمكن للأشخاص المصابين بمرض السكري الاستمتاع بأجواء أكثر اعتدالًا وتحسين حالتهم الصحية بشكل عام.