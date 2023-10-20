شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تحذر..اتركوا فورا هذا المشروب في المحلات التجارية لأنه يسبب مرض فتاك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ، أن تصنيف المُحلي الصناعي “الأسبارتام” كمادة مسرطنة محتملة ضمن المجموعة 2B، وفق تصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، لا يشكل دليلاً قطعياً، بل يعد احتمالاً فقط. وتوضح الهيئة أن المجموعة 2B تعني عدم وجود أدلة وبراهين علمية كافية للتسبب في السرطان للإنسان وحيوانات التجارب. كما أوضحت الهيئة أن لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن “البيانات التي خضعت للتقييم لا تشير إلى وجود سبب كافٍ لتعديل نسبة الاستهلاك اليومي المحددة”، وهي تتراوح بين 0 و40 ملليجرامًا لكل كيلوجرام من وزن الجسم

. اخبار التغيير برس وأضافت الهيئة أن الاستخدام الآمن لـ “الأسبارتام” يتم ضمن هذه الحدود، والتجاوز يعادل استهلاك 9 إلى 14 علبة من المشروبات الغازية المحتوية على 200 أو 300 ملليجرام من “الأسبارتام” يومياً لشخص بالغ يزن 70 كجم، وفي حال عدم وجود مصادر غذائية أخرى. وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت العديد من التقييمات العلمية على سلامة المادة خلال الأعوام الماضية، وتمت مشاركة المعلومات والأبحاث مع المنظمات العالمية والجهات الدولية المختصة بالرقابة على سلامة الغذاء، ولم يثبت وجود خطورة في استخدام “الأسبارتام” بالحدود الموصى بها. وأكدت “الغذاء والدواء” على حرصها على سلامة جميع المنتجات الخاضعة لإشرافها، وإعادة تقييمها بشكل مستمر، ورصد جميع ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية عالمياً من خلال مركز الإنذار السريع التابع للهيئة. .: السعودية تحذر..اتركوا فورا هذا المشروب في المحلات التجارية لأنه يسبب مرض فتاك.