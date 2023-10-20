شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفازلين قبل النوم وزيت الزيتون يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صفاء الوجه وجماله يكونان دليلًا على الصحة، ولذلك يحرص السيدات على الحفاظ على نضارة وإشراقة بشرتهن من خلال شراء مستحضرات تجميل للعناية بها. ومع التعرض المستمر لأشعة الشمس، يصبح لون البشرة داكنًا، وفي هذه الحالة نحتاج إلى تبييض وتوحيد لون الوجه. ولذلك، سنقدم لكم في هذا المقال وصفة فعالة ستجعلكم ملكات جمال. تابعونا!

وصفة زيت الزيتون والفازلين لتبييض وتصفية البشرة

تعمل هذه الوصفة على تبييض البشرة بمقدار 3 درجات فورًا، ومع الاستخدام المستمر، تزيل التجاعيد وتجعل البشرة صافية وأصغر سنًا. يمكنكم تحضيرها بهذه الطريقة:

المكونات:

- بشر نصف ليمونة. - ملعقتان زيت زيتون. - ربع ملعقة صغيرة فازلين طبي. - ملعقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

1. نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها بشر الليمون مع زيت الزيتون ونقلب الخليط جيدًا. 2. ثم نضيف الفازلين والنشا، ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي. 3. نحفظ الخليط في عبوة جافة وقبل الذهاب للنوم، ندهن منه على الوجه.

يمكنكم أيضًا وضع الخليط على اليدين والقدمين وجميع الأماكن التي ترغبون في تفتيحها، وتدليك الجلد به لعدة دقائق حتى يتشربه الجلد. ثم يُترك حتى الصباح دون شطفه. يُكرر استخدام هذه الوصفة لمدة 3 أيام متتالية، وستلاحظون جمال ونضارة بشرتكم. وصفة العسل والنشا مع الليمون هي واحدة من الوصفات الفعالة التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها في وقت قصير. يمكنكم تحضيرها بهذه الطريقة:

المكونات: 2 ملعقة من الأرز المطحون. ملعقة من الحليب. نصف ملعقة من عصير الليمون. ملعقة عسل أبيض. طريقة التحضير والاستخدام:

يتم خلط الأرز المطحون مع الحليب وعصير الليمون جيدًا ثم يضاف العسل. يتم توزيع الخليط على البشرة بالكامل ويترك ليجف ثم يفرك بحركات دائرية ويُغسل الوجه بالماء الفاتر. يُكرر استخدام هذه الوصفة 3 مرات على الأقل في الأسبوع حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة قشر البرتقال وزيت اللوز يحتوي قشر البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C وبالتالي يساهم في تفتيح البشرة وحمايتها من آثار الجذور الحرة. يُمكنك متابعة السطور التالية لمعرفة طريقة التحضير:

المكونات: 2 ملعقة من قشر البرتقال. ملعقة من زيت اللوز. ملعقة من جل الصبار. طريقة التحضير: يضاف قشر البرتقال المطحون إلى جل الصبار وزيت اللوز حتى يتكون خليط ناعم. يُوزع الخليط على الوجه والرقبة.

يُترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر وستلاحظين جمال ونضارة بشرتك. يُكرر استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة.

الفازلين قبل النوم وزيت الزيتون يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط.