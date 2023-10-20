شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سيارة ونيت “هايلوكس” تثير ضجة في السعودية.. فعلت شيئاً لا يخطر على بال أحد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو متداول، صعود شخص بسيارته نوع “هايلوكس” تلال رملية مرتفعة، ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الأجانب.

وعلق مواطن على المقطع قائلا: “هذا الفيديو حصد تفاعل كبير في الحسابات العالمية “وأعتقد أنه تم تصويره في السعودية” وصلتني أسئلة من أصدقاء أجانب عن المكان ودهم يحضرون”.

ورد مغرد قائلا: “ما يحتاج تعتقد أنه في السعودية،، من تشوف الهايلوكس أجزم مليون في المئة أنه بالسعودية”، وعلقت مغردة قائلة: “مو بس الأجانب… إحنا كبنات نبي نجرب ونحضر الفعاليات هذي.. مع سائقين محترفين والأهم “مرخصين”.

واختلف مغردون حول تحديد المكان بدقة، وقال مغرد: ” هذا واحة المانعية من الوجهات السياحية الرئيسية في محافظة المذنب إحدى محافظات منطقة القصيم”، فيما قال مغرد : “لا يا أخي الكريم هذى اسمه الجراحية بالمصفّر بعنيزة”.

وكتب مغرد: “فيه بحائل كذا ، دائم نروح نتفرج عليهم بالشتاء غالباً”.

سيارة ونيت “هايلوكس” تثير ضجة في السعودية.. فعلت شيئاً لا يخطر على بال أحد (فيديو).