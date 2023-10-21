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عدن - ياسمين التهامي - مهنة تدر على أصحابها أموال كثيرة يكرهها السعوديون ويتسابق عليها الوافدون في المملكة!

أبرزت قناة الإخبارية ، خلال تقرير لها ، سبب عدم عمل السعوديين في تطبيقات التوصيل .

ووجه مقدم برنامج " كيف؟" الإعلامي "علي الراجحي" ، سؤالا للمواطنين ، مفاداه " كم مرة رأيت سعودي يشتغل في تطبيقات التوصيل ؟".

وقالت مواطنة :" من بين 100 شخص ، رأيت ثلاثة أو أربعة سعوديين ، نادرا لو شٍفت سعودي" .

وأضافت أخرى:" مرتين فقط ، أنت المرة الثانية ، من طلبات كثيرة".

فيما أكد أحد الوافدين بالمملكة :" ما رأيت سعوديين كثيرا في تطبيقات التوصيل " ، وعن سبب عزوف السعوديين عن هذه الوظيفة ، أجاب قائلا:" أغلب الطلبات تكون بأدوار عالية طلوع وصعود فيرفض ذلك ".