شكرا لقرائتكم خبر عن فقط خلال أيام .. معجزة العسل والقرفة للقضاء على الكرش نهائيا.. إليك طريقة التحضير ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد خليط العسل والقرفة، إن مشكلة السمنة والوزن الزائد من المشاكل التي يعاني منها كثيرا من الأشخاص، حيث يبحثوا كثيرا عن بعض الوصفات والخلطات التي تساعدهم في التخلص من الأوزان الزائدة والدهون المتراكمة بالجسم خصوصا دون منطقة البطن، ويعتبر مشروب القرفة والعسل الأبيض من المشروبات التي تساعد علي تفتيت الدهون الزائدة وتخسيس الكرش في فترة صغيرة، ونظرا لإحتواء المشروب علي العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل بعض أنواع الفيتامينات وبعض المعادن الهامة والضرورية للجسم، والي تمده بالعديد من الفوائد، بالإضافة إلي انه يساعد في حماية الجسم من الإصابة عدة أمراض مختلفة، ومن الفوائد العظيمة لتناول مشروب القرفة والعسل خصوصا عند النوم ما يلي:

فوائد خليط العسل والقرفةيحمي مشروب العسل والقرفة القلب من الأمراض الخطيرة، ويساعد في وقاية الجهاز الهضمي ويطرد الغازات من البطن، ويمنع حدوث إضطرابات المعدة وحدوث عسر الهضم، كما أنه يدخل في علاج أمراض الشتاء مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، كما يساعد المشروب في وقاية الجسم من عدة أمراض مزمنة عن طريق تقوية جهاز المناعة لدي الإنسان، وللمشروب دور كبير وفعال في علاج الإلتهابات المفصلية عن طريقة دهن منطقة الإلتهاب بخليط القرفة والعسل.

ويساعد أيضا في تخفيض مستوي الكولسترول الضار بالدم، ويخلص الجسم من إلتهابات المرارة، ويساعد العسل في تعزيز الحيوانات المنوية للرجال فيساعد في علاج العقم، كما أنه يفيد السيدات والفتيات في تخفيف آلام الدورة الشهرية لديهم، كما يساعد في تقوية بصيلات الشعر والجذور فيساعد حماية الشعر من التقصف والتساقط، كذلك يمد الشعر بالمواد اللزمة للنمو، إضافة إلي ذلك له فوائد للبشرة فيعمل علي تخليص البشرة من البثور وآثار حب الشباب.

طريقة التحضير

يتم تحضير خليط أو مشروب القرفة والعسل عن طريق وضع كوب ماء علي النار حتي الغليان، ويضاف الي الماء المغلي ملعقة كبيرة ومن القرفة الناعمة، ويترك علي نار هادئة لمدة خمس دقائق ثم يترك ليبرد بعد إنزاله من علي النار، وبعد ذلك يضاف العسل إلي الخليط، وبذلك يصبح جاهزا للتناول، ويتم شرب كوبا يوميا من الخليط قبل النوم.