شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق سفارة أمريكا باول دولة خليجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلقت السفارة الامريكية في سلطنة عمان، الأربعاء، ابوبها بالتزامن مع احتجاجية منددة بجرائمها في الأراضي المحتلة. وأبلغت السفارة جميع الرعايا الأمريكيين وطالبي التأشيرة بتجنب المنطقة التي تقع فيها السفارة في إشارة إلى قرار تعليق العمل فيها. وتزامنت الخطوة الامريكية مع تظاهرات غاضبة امام بوابة السفارة تنديدا بالمجازر الامريكية – الإسرائيلية في الأراضي المحتلة .. وتجمهر المئات من العمانيين امام بوابة السفارة رافعين اعلام فلسطين وصور

لأطفال غزة وضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع واخرها الغارة التي استهدف مستشفى اهلي وخلفت 500 شهيد. وكانت السلطنة أعلنت موقف رافض للعدوان الإسرائيلي على غزة حيث احتضنت في وقت سابق اجتماع طارئ لمجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية وخرج ببيان يطالب بوقف فوري للمجازر الإسرائيلية بالأراضي المحتلة