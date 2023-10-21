عدن - ياسمين التهامي - السعودية تُحذر جميع المقيمين من عدم الانتباه لهذا الشئ.. قد تكلفهم غرامة بـ 3000

السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 02:57

يعد تصريح الإقامة هو المستند الرسمي الأول الذي يحمله المقيم لإثبات أن وجوده في البلد مُصرح به وبطريقة قانونية وشرعية، وعلى إثر نبّهت المديرية العامة للجوازات السعودية على جميع المقيمين ضرورة تقديم بلاغ فقدان تصريح الإقامة بمجرد العلم بفقدانه.

إذ أكدت الجوازات السعودية أن المقيم الذي يتعرّض إلى فقدان تصريح إقامته عليه الإسراع في تقديم بلاغ وذلك خلال 24 ساعة من وقت فقدانه، مشيرة إلى أنه في حال تم التأخير عن تلك المدة يتم فرض الغرامات التالية:

الجوازات السعودية تُحذر جميع المقيمين من عدم الانتباه لهذا الشئ.. قد تكلفهم غرامة بـ 3000