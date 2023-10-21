شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً.. السعودية تنجح في اقناع ميسي للإنظمام لهذا النادي وسيكون المنافس الأقوى لكرستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة بشأن الفريق المستقبلي للاعب الأسطوري ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي وبطل العالم مع الأرجنتين، بعد أن انتقل إلى صفوف الفريق الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وذلك بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

. ورفض اللاعب ليونيل ميسي عروضا مغرية من الدوري السعودي، على رأسها عرض فريق الهلال الخرافي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، حيث حاول الفريق السعودي بشتى الطرق للفوز بخدماته والجمع بين الأسطورتين ميسي ورونالدو في الدوري السعودي من جديد بعد تجربتهما في الدوري الإسباني. الكشف عن فريق ميسي القادم وكشفت تقارير صحفية، ان المسؤولين في صندوق الاستثمار السعودي ومسؤولي دوري روشن السعودي لديهم إصرار وتمسك لتحقيق حلم الحصول على خدمات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على الرغم من فشل انتقاله في الصيف الماضي، مع إمكانية معاودة المفاوضات معه خلال الفترة المقبلة. و

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“El Nacional” الإسبانية، أن الواجهة المقبلة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء رحلته مع الفريق الأمريكي إنتر ميامي، مشيرا إلى أن ميسي يخطط للعودة من جديد إلى نادي طفولته فريق نيوللز أولد بويز، والذي لعب في بداية مسيرته قبل أن يرحل في سن صغير من أجل الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني عندما كان عمره 13 سنة.

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وكان رجل الأعمال الأمريكي، خورخي ماس، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، قد تعهد بمنح اللاعب ليونيل ميسي فرصة العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني لتوديع جماهير الفريق خلال السنوات المقبلة، حيث وعد بتنظيم مباراة استعراضية بين إنتر مياني وبرشلونة لمنح ميسي الوداع المناسب لجماهير برشلونة التي تمثل قيمة كبيرة له بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو. وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رجل الأعمال ماس قيد ينجح في إشراك فريقه في بطولة كأس خوان جامبر التي يخوضها برشلونة سنويا، مما يمنح ميسي فرصة مناسبة للعودة لملعب كامبو نو ووداع جماهير فريقه السابق. رسمياً.. السعودية تنجح في اقناع ميسي للإنظمام لهذا النادي وسيكون المنافس الأقوى لكرستيانو رونالدو

رسمياً.. السعودية تنجح في اقناع ميسي للإنظمام لهذا النادي وسيكون المنافس الأقوى لكرستيانو رونالدو.