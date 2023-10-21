شكرا لقرائتكم خبر عن قهر الزعيم "عادل إمام" وتفوق عليه في هذا الأمر .. لن تصدق من هو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قهر الزعيم "عادل إمام" وتفوق عليه في هذا الأمر .. لن تصدق من هو؟