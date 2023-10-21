عدن - ياسمين التهامي - سعودي يكشف ارباحه الخيالية من مهنة تربية النحل ...(مشروع ناجح وربح مضمون )

السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 04:45

روى المواطن “تركي الصعدي” من منطقة أبها قصة توارثه لتربية النحل من والده.

وقال خلال لقاء له مع قناة “العربية”: ” كنت أساعد والدي في تربية النحل منذ كان عمري 10 سنوات”، مشيرا إلى أن والده وعمه ساعداه على تعلم هذه المهنة.

وتابع: ” طورت المناحل إلى خلايا حديثه، واستخدمت أساليب حديثه لتطوير المناحل وزيادة إنتاج العسل”.

وأشار إلى أن الخلايا الحديثة تتميز بالإنتاج الوفير للعسل الصافي، مضيفا أنهم يستعدون حاليا لدخول موسم عسل السدر والذي يعد أجود أنواع العسل في المملكة .

ولفت إلى أن منطقة عسير تشتهر بكثافة أشجار السدر، ما شجع النحالين على إنتاج عسل السدر والتميز فيه على مستوى دول الخليج.

شاهد: مواطن سعودي يكشف ارباحه الخيالية من مهنة تربية النحل ...(مشروع ناجح وربح مضمون )