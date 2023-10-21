عدن - ياسمين التهامي - طريقه سهله لعمل الجبن الرومي بالبيت

السبت 21 اكتوبر 2023 الساعة 05:30

! [ مكونات صنع الجبن الرومي يُعد الجبن الرومي واحدًا من أشهر الأجبان في العالم، وهو معروف بنكهته الفريدة والمتميزة. يتميز بقوامه الكريمي والملمس الناعم، مما يجعله مكملًا مثاليًا للوجبات والمأكولات المختلفة. في هذا المقال، سنلقي نظرة على طريقة صنع الجبن الرومي في الم ; حليب طازج: يمكن استخدام حليب البقر أو حليب الغنم. عصارة الليمون أو الخل الأبيض: تُستخدم لتخثر الحليب. الملح: لتحسين النكهة.سخن الحليب: ابدأ بسخن الحليب على نار منخفضة حتى يصل درجة حرارته إلى حوالي 85-90 درجة مئوية. تأكد من تحريك الحليب بين الحين والآخر لتجنب احتراقه. إضافة الليمون أو الخل: بعد أن يصل الحليب للدرجة المناسبة، قم بإضافة عصارة الليمون أو الخل الأبيض وقم بالتحريك برفق. ستلاحظ أن الحليب سيبدأ في التخثر. التصفية: اترك الحليب ليتخثر لمدة 10-15 دقيقة. بعد ذلك، قم بتصفية الخثار باستخدام منخل أو قطعة قماش نظيفة. العجن والملح: ضع الخثار في وعاء وقم بعجنه بلطف مع إضافة الملح حسب الذوق. يمكنك أيضًا إضافة أي توابل أو أعشاب تفضلها. تشكيل الجبن: قم بتشكيل الخليط بالشكل الذي تفضله. يمكنك صنع كرات صغيرة أو ألواح مسطحة، حسب اختيارك. التخزين: ضع الجبن في الثلاجة لبضع ساعات على الأقل حتى يتماسك.الجبن الرومي الذي تصنعه في المنزل سيكون لذيذًا ومليئًا بالنكهة. يمكنك تقديمه مع الخبز أو الفواكه أو استخدامه في العديد من الوصفات الطبيعية .مكونات صنع الجبن الرومي حليب طازج: يمكن استخدام حليب البقر أو حليب الغنم. عصارة الليمون أو الخل الأبيض: تُستخدم لتخثر الحليب. الملح: لتحسين النكهة.سخن الحليب: ابدأ بسخن الحليب على نار منخفضة حتى يصل درجة حرارته إلى حوالي 85-90 درجة مئوية. تأكد من تحريك الحليب بين الحين والآخر لتجنب احتراقه. إضافة الليمون أو الخل: بعد أن يصل الحليب للدرجة المناسبة، قم بإضافة عصارة الليمون أو الخل الأبيض وقم بالتحريك برفق. ستلاحظ أن الحليب سيبدأ في التخثر. التصفية: اترك الحليب ليتخثر لمدة 10-15 دقيقة. بعد ذلك، قم بتصفية الخثار باستخدام منخل أو قطعة قماش نظيفة. العجن والملح: ضع الخثار في وعاء وقم بعجنه بلطف مع إضافة الملح حسب الذوق. يمكنك أيضًا إضافة أي توابل أو أعشاب تفضلها. تشكيل الجبن: قم بتشكيل الخليط بالشكل الذي تفضله. يمكنك صنع كرات صغيرة أو ألواح مسطحة، حسب اختيارك. التخزين: ضع الجبن في الثلاجة لبضع ساعات على الأقل حتى يتماسك.الجبن الرومي الذي تصنعه في المنزل سيكون لذيذًا ومليئًا بالنكهة. يمكنك تقديمه مع الخبز أو الفواكه أو استخدامه في العديد من الوصفات الطبيعية .ل.