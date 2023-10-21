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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل سائحة سعودية، بعدما تعرضت لمضايقات داخل مطعم للوجبات السريعة، في مدينة إسطنبول بتركيا. و مقطع الفيديو دخول السائحة الخليجية، في مشادة كلامية مع امرأة تركية، داخل المطعم، وسط تجمع عدداً من الأشخاص. وقالت السائحة الخليجية للمرأة التركية: “اصمتي أنتي وقحة، أين دورك إذا كان لديكم مشكلة اذهبوا للتحدث مع أردوغان، لا تتحدثوا معنا”.: سعودية تبهر العالم الغربي والعربي وجعلتهم يقفون مذهولاً.. لن تصدق ما فعلته في تركيا!.

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