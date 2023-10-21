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عدن - ياسمين التهامي - كولاجين طبيعي للبشرة نتيجته فعالة ورهيبة لتفتيح البشرة وتخلصها من التصبغات

الكولاجين هو بروتين يعطي البشرة قوتها ومرونتها، ويساعد على الحفاظ على شبابها وإشراقها، ومع تقدم العمر، تنخفض مستويات الكولاجين في البشرة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وهناك العديد من الطرق للحصول على الكولاجين للبشرة، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين، واستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على الكولاجين، أو تطبيق وصفات طبيعية تحتوي على الكولاجين.طريقة عمل وصفة كولاجين الأرز للبشرة

الأرز هو أحد المصادر الطبيعية للكولاجين. يحتوي الأرز على مركبات تسمى الفيتوكينات، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وهذه المركبات تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، وتعزيز إنتاج الكولاجين.مكونات الوصفة:

كوب من الأرز الأبيض أو البني

كوب من الماء

طريقة التحضير:

اغسل الأرز جيدًا بالماء الجاري.

ضع الأرز في الماء واتركه منقوعًا لمدة 30 دقيقة.

صفي الأرز من الماء.

اهرسي الأرز جيدًا حتى يتحول إلى عجينة.

ضعي العجينة على الوجه النظيف.

اتركي العجينة على الوجه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الفاترنصائح عند تطبيق ماسك الأرز على البشرة

يمكنك استخدام ماسك الأرز يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

يمكنك إضافة العسل أو الزبادي إلى ماسك الأرز لتعزيز فوائده.فوائد وصفة كولاجين الأرز للبشرة

يساعد على ترطيب البشرة وزيادة نضارتها.

يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يساعد على إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

ماسك كولاجين الأرز هو طريقة طبيعية وفعالة للحصول على بشرة أكثر شبابًا وإشراقًا، ويمكنك تجربة هذه الوصفة بسهولة في المنزل للحصول على نتائج رائعة.