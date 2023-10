شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذا ما يحدث للجسم بعد مرور 30 من الإقلاع عن السكر وعدم تناوله تماما... 8 آثار لا تصدق!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف خبراء التغذية عن 8 آثار "لا تصدق" تحدث للجسم بعد مرور ثلاثين يوما من الإقلاع عن تناول السكر.

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، يستهلك الأمريكيون في المتوسط ​​77 غراما من السكر المضاف يوميا، وهو ثلاثة أضعاف الكمية اليومية الموصى بها للنساء.وتساوي أربعة غرامات من السكر المضاف، كما هو مدرج في ملصق التغذية، ملعقة صغيرة من السكر، لذا فإن 77 غراما أقل بقليل من نصف كوب من السكر.ووجدت جمعية القلب الأمريكية أن المصدر الرئيسي للسكر المضاف يأتي من المشروبات (مثل الصودا) تليها الوجبات الخفيفة والحلويات.

والسكر المضاف، على عكس السكر الطبيعي، هو السكريات أو العصائر التي تضاف أثناء تجهيز الطعام أو تحضيره، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى مخاطر شديدة على الجسم والعقل.على سبيل المثال، ذكرت Harvard Health Publishing أن تناول السكر المضاف المرتفع يرتبط بكل شيء بدءا من مرض السكري وزيادة الوزن وحتى مرض الكبد الدهني.قد يبدو الاستغناء عن السكر المضاف لمدة شهر صعبا في البداية، لكن الفوائد التي يمكن أن تجلبها تستحق العناء، وفق تقرير لموقع Eat This, Not That.

إليكم 8 آثار مذهلة للتخلي عن السكر لمدة ثلاثين يوما:-

1.تقليل الالتهاب في الجسم

تشير دراسة بحثية من عام 2006 إلى أن السكر قد يكون مرتبطا بشكل مباشر بالالتهابات المزمنة.تم ربط الالتهاب المزمن، الذي يصيب ما يقرب من 125 مليون أمريكي، بمجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وألزهايمر والتهاب المفاصل

يمكن أن يساعد تعلم العيش من دون سكر مضاف في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.

2. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

تشير أليسون تالمان اختصاصية التغذية المسجلة لدى Sporting Smiles إلى الأبحاث التي تظهر أنه عندما تتخلى عن السكر، فإنك تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.وتقول: "تشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك السكر يغذي الخلايا السرطانية حتى تلك المصابة بالفعل بالسرطان".. زيادة الطاقةتقول تالمان: "بينما يعتبر السكر مصدرا للطاقة، فإن نوع المصدر، المعروف أيضا باسم الجودة، هو أهم شيء"

وتوضح أن السكر المكرر، مثل الموجود في الأطعمة المصنعة، والبسكويت، ورقائق البطاطس، والكعك، يمكن أن يجعلك تشعر بالنشاط والطاقة لفترة قبل أن تصاب مجددا بالخمول.

وتابعت: "بالتخلي عن هذه الأطعمة، وبالتالي السكر، من المحتمل أن نزيد طاقتنا ونشعر بتحسن أكثر من أي وقت مضى"

4. تحسين صحة الأمعاء

إذا كنت ممن يعانون من الانتفاخ وتقلبات الجهاز الهضمي المفاجئة، قد يكون الاستغناء عن السكر لمدة شهر مفيدا جدا لك.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق توازن أفضل لبكتيريا الأمعاء الجيدة. تقول جيني أسكو اختصاصية التغذية المتكاملة والوظيفية، ورئيسة عيادة التغذية لصحة الجهاز الهضمي: "السكر والكربوهيدرات المكررة تغذي البكتيريا السيئة في الأمعاء والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي".

تشمل هذه المشاكل الهضمية كل شيء من الغازات والانتفاخ وصولا إلى الإسهال والإمساك، ويمكن أن تسهم أيضا في حدوث حالات التهابية - مثل حب الشباب والصداع والطفح الجلدي.

5. تحسين صحة الأسنان

يعاني البالغون الذين يستهلكون بانتظام من واحد إلى اثنين من المشروبات السكرية يوميا من أمراض الأسنان بنسبة 30% أكثر من البالغين الذين لا يتناولون المشروبات السكرية.أفادت منظمة Healthy Food America أن الأطفال الذين يشربون المشروبات الغازية المليئة بالسكر بانتظام معرضون لخطر الإصابة بتسوس الأسنان مرتين تقريبا مقارنة بالأطفال الذين لا يشربون الصودا.خلال شهر من عدم تناول السكر، قم باستبدال المشروبات المليئة بالسكر ببدائل صحية، مثل المياه الغازية المنكهة أو الشاي الخالي من السكر بالليمون.6. تقليل الاكتئاب والقلق

التخلص من السكر المضاف لمدة شهر ليس له آثار إيجابية على أجسامنا فحسب، بل على أذهاننا أيضا.

على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن تناول كميات كبيرة من السكر في نظام غذائي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.ووجدت دراسة منفصلة عام 2019، أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يمكن أن يتسبب أيضا في تغيرات في وظائف المخ العصبية، وتغير الحالة العاطفية، والقلق.

7. تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن "زيادة السكر في الإمدادات الغذائية للسكان مرتبطة بمعدلات أعلى لمرض السكري من النوع 2، بغض النظر عن معدلات السمنة".

إذا توقفت عن تناول السكر المضاف لمدة ثلاثين يوما سيتم تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهو الشكل الأكثر انتشارا لمرض السكري.. تعزيز صحة البشرة

تابعت دراسة حديثة في فرنسا أكثر من 24000 بالغ لمعرفة ما إذا كان للعادات الغذائية أي تأثير على ما إذا كان الفرد قد أصيب بحب الشباب أم لا.

ما وجده الباحثون هو أن اتباع نظام غذائي مليء بالسكر والدهون والمنتجات الحيوانية كان مرتبطا بالفعل بزيادة حب الشباب لدى البالغين..