شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سيدة أعمال سعودية تعرض مليون و400 ألف دولار لمن يتزوجها وهذا هو شرطها الوحيد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك العديد من السيدات السعوديات من يقدمون على إطلاق عروض الزواج المختلفة وذلك بتقديم ملايين الدولارات لجميع من يوافق على شروطها، وفي هذا ذكرت إحدى المجلات السعودية، عن أنها تلقت اتصالاً هاتفيًا من سيدة أعمال ثرية داخل المملكة العربية السعودية، تبلغ من العمر 33 عام، بالرغبة في الزواج على أن يتم تقديم ما يُقارب من مليون و400 ألف دولار، لكن بشرط أن يتزوجها “مسيارا”.عرض الزواج من سيدة سعودية

وأوضحت المجلة، أن السيدة رفضت الإفصاح عن اسمها، لكن تهتم بهذا الموضوع اهتمامًا بالغًا، مؤكدة بأن الزواج يعد الهاجس الأوحد بالنسبة لها، نظرًا لأنها مرت قبل ذلك بمرحلة الزواج في المرة الأولى، مبينها بأن سبب طلاقها هو أن زوجها طمع في مالها وكان ذا جشع كبير، مع العلم أنها في الوقت الحالي لا تبحث ما إذا كان الزوج يبحث عن المال الخاص بها أم لا، نظرًا لصبرها إلى نحو 3 أعوام ولم تستطيع التحمل أكثر من هذه المدة الكبيرة.التواصل مع السيدة التي ترغب في الزواج

وفي نفس السياق، سهلت السيدة بأن من يريد التقدم إلى الزواج منها أن يرسل رسالة نصية إلى المجلة عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، موضحًا اسم الشخص ورقم الهاتف وعمر، لكي تتمكن من الاتصال به في الوقت التي ترغب فيه من الزواج، هذا وأنه يوجد نحو مليون ونصف فتاة سعودية يُعانون من العنوسة، وفقًا للدراسة التي أجرت عليهم مؤخرًا، ولذلك يتقدمون بهذه العروض الخرافية..